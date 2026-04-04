يتزايد بحث المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام، لا سيما تلك المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، إذ تأتي إجازة شم النسيم في مقدمة الإجازات المنتظرة باعتبارها أول عطلة بعد عيد الفطر المبارك.

وتحل إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026، لتكون أول عطلة رسمية تترقبها الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2026

وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026:

الإثنين 13 أبريل: شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتأتي هذه الإجازات ضمن الأجندة الرسمية للدولة، التي تمنح المواطنين فرصًا للراحة والاحتفال بالمناسبات المختلفة على مدار العام.

