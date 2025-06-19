"سفراء الصمود".. طبيب عيون بقنا يجري جراحات بالمجان لـ 3 مسنين من غزة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تبرع استشاري لجراحة العيون في محافظة قنا، بإجراء 3 جراحات مياه بيضاء بالمجان لمواطنين مسنين من قطاع غزة الباسل، خلال تلقيهم للعلاج بصعيد مصر.

وقال الدكتور محمود عويس، استشاري جراحة وعلاج أمراض العيون بمحافظة قنا و وكيل فرع نقابة الأطباء بقنا في تصريحات خاصة لموقع مصراوي " سعيد إني قدمت شيء بسيط لأهلنا من قطاع غزة الصامد الذين جاءوا لمصر، عقب العدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين الصامدة، رفضت تقاضي أي أجر نظير عمليات المياه البيضاء، وذلك كمساهمة بسيطة لأهالي غزة سفراء العزة والكرامة والصمود".

قال الدكتور عويس خلال منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الحمد لله عمليات اليوم (مياه بيضاء بالفاكو) مع أسود الكوكب أسيادنا اهل غزه .اللهم أتم شفائهم .اللهم رد إليهم بصرهم وأنر طريقهم وكحل أعيينا بزيارة بيت المقدس ....اللهم انتقم من أهل بني صهيون".

شهد المنشور انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات، لغزة وأهلها بالنصر والصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم، وإشادة بالطبيب المتبرع بأجره في الجراحات.