جريمة ثأر من مجهول.. الإعدام شنقًا لـ 3 مدانين في بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، وبعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لثلاثة مُدانين بقتل مواطن وحيازة أسلحة نارية، كما عاقبت متهمًا رابعًا بالسجن عامين لإدانته بالتستر عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، وعضوية المستشارين أحمد حسين مدين، وأحمد محمد مدكور، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب وكيل النائب العام، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.

تعود وقائع القضية رقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثمان مواطن مقتول داخل سيارته.

وأوضحت التحريات أن المتهمين "ش.م.م" و"ي.أ.م"، وهما عاملان قدِما من محافظة أسيوط إلى الإسكندرية للثأر من شخص يدعى "ع.م.ع"، واستعانا بالمتهم الثالث "ع.ف.ع" للتعرف عليه، نظرًا لجهلهما بهيئته ومواصفاته.

وبحسب التحقيقات، دلّ المتهم الثالث الجناة - على غير الحقيقة - على المجني عليه "أ.ال.ح"، مقابل مبلغ مالي، ورصد تحركاته وخط سيره، ثم جهز لهما سلاحين ناريين (طبنجة وفرد خرطوش) قبل يوم من الواقعة.

وفي يوم الجريمة، توجه المتهمان إلى محيط مقر عمل المجني عليه، وانتظراه حتى دخوله إلى سيارته، فاقترب أحدهما منه وأطلق رصاصة استقرت في رأسه، أودت بحياته في الحال.

وعقب تنفيذ الجريمة، لجأ المتهمان إلى المتهم الرابع "ع.م.ع"، الذي وفّر لهما مأوى وساعد في إخفاء السلاحين المستخدمين. وألقي القبض على المتهمين الأربعة، وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.