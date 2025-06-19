بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر للتدريب على علوم الفضاء - صور

الأقصر - محمد محروس:

وقعت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون مشترك، بمقر الوكالة، بهدف تعزيز التعاون العلمي والفني في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد.

ويأتي ذلك في إطار دعم البحث العلمي، وتنمية القدرات البشرية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب الجامعة كل من: الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور همام عبدالعال، ممثل قسم تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسين الشافعي، ممثل قسم علوم الحاسب.



حضر من جانب وكالة الفضاء عدد من قياداتها، بينهم: الدكتور مجدي طنطاوي، المستشار الفني للرئيس التنفيذي، والدكتور بلال الليثي، مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض، والمهندسة هبة نصير، رئيس الإدارة المركزية لتسويق المنتجات الفضائية، والدكتور أيمن محمود، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الفضائية، والدكتور هيثم مدحت، رئيس الإدارة المركزية للأنظمة الفضائية، واللواء وليد حسام، مدير عام المكتب الفني.

ويهدف البروتوكول إلى فتح آفاق التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من أبرزها: التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية في مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا، وهندسة وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الاتصالات، والأمن السيبراني، وتوظيف تقنيات الاستشعار من البعد في مجالات الزراعة والغذاء، وخاصة الزراعات الصحراوية، واستكشاف الموارد الطبيعية، والموارد المائية السطحية والجوفية، وعلوم الأرض، ودعم التصنيع الذكي، والهندسة العكسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيقات التخطيط العمراني، المدن الذكية، ونظم المعلومات الجغرافية، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة مثل الليزر والرادار والمستشعرات الحرارية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود البحثية والتطبيقية، ويعزز من فرص مشاركة طلاب وأساتذة جامعة الأقصر في مشروعات وطنية رائدة، تواكب تطورات العصر وتخدم أهداف الدولة المصرية في امتلاك أدوات المستقبل.





