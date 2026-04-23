أكسيوس: ترامب يشارك في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالبيت الأبيض

كتب : وكالات

08:06 م 23/04/2026

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقرر عقدها داخل البيت الأبيض اليوم الخميس.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب سيرحب بسفيري إسرائيل ولبنان مساء اليوم الخميس في البيت الأبيض.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن سفيري إسرائيل ولبنان سيعقدان الجولة الثانية من المحادثات بينهما في البيت الأبيض.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم نقل مقر انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني لمفاوضات لبنان وإسرائيل، إلى البيت الأبيض بدلا من مكانه المقرر سلفا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمحورت بشكل أساسي حول إرساء وقف إطلاق النار، إلى جانب التمهيد لبدء مفاوضات لبنان وإسرائيل استنادا إلى مبدأ إنهاء حالة الحرب القائمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وتهدف هذه الجلسة إلى تمديد العمل بوقف إطلاق النار، ووضع حد لعمليات تدمير المنازل والاعتداءات المستمرة التي تستهدف المدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
نصائح طبية

منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
زووم

فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
إعلام عبري: أمريكا تنقل شحنات من القنابل والصواريخ إلى المنطقة
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: أمريكا تنقل شحنات من القنابل والصواريخ إلى المنطقة

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
زووم

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة