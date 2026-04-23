نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقرر عقدها داخل البيت الأبيض اليوم الخميس.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب سيرحب بسفيري إسرائيل ولبنان مساء اليوم الخميس في البيت الأبيض.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن سفيري إسرائيل ولبنان سيعقدان الجولة الثانية من المحادثات بينهما في البيت الأبيض.

مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم نقل مقر انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني لمفاوضات لبنان وإسرائيل، إلى البيت الأبيض بدلا من مكانه المقرر سلفا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمحورت بشكل أساسي حول إرساء وقف إطلاق النار، إلى جانب التمهيد لبدء مفاوضات لبنان وإسرائيل استنادا إلى مبدأ إنهاء حالة الحرب القائمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وتهدف هذه الجلسة إلى تمديد العمل بوقف إطلاق النار، ووضع حد لعمليات تدمير المنازل والاعتداءات المستمرة التي تستهدف المدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.