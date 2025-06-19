قلق زملائه كشف رحيله.. العثور على جثة مهندس داخل شقته بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مهندس شاب في العقد الثالث من العمر داخل شقته السكنية، بعد تغيبه المفاجئ عن العمل لعدة أيام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة، أفاد بتغيب أحد المهندسين عن العمل بشكل غير معتاد، مما أثار قلق زملائه الذين توجهوا إلى محل إقامته للاطمئنان عليه، حيث لاحظوا استمرار عمل التلفاز داخل الشقة، وعدم استجابته لأي نداء، ما دفعهم إلى طلب تدخل الأجهزة الأمنية.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة برجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم استخدام السلم الهيدروليكي لفتح الشقة من الخارج. وبمجرد الدخول، عثر على جثمان المهندس ملقى داخل الشقة، وقد فارق الحياة.

وبحسب المعاينة الأولية، لم ترصد أي آثار عنف أو كسر بمداخل الشقة، كما تبين أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المجمع الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثمان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للتصريح بالدفن.