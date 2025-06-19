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"ألقوه حيًا لتأكله الذئاب".. ضبط ثلاث سيدات تخلصوا من رضيع في قنا

11:38 ص الخميس 19 يونيو 2025

تعبيرية

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، 3 سيدات شقيقتين وابنة عمهما، متهمات في واقعة العثور على رأس رضيع ملقاة داخل الزراعات، في قرية الزرائب، مركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد تكثيف التحريات أن سيدة من قرية الزرائب وضعت رضيع عن طريق علاقة غير شرعية وبعد ولادته ألقته حيا داخل الزراعات ليلًا بمساعدة شقيقتها وابنة عمهما، وفي الصباح عُثر على رأسه بسبب نهش الذئاب جسده، تم ضبط المتهمات واعترفن بارتكاب الواقعة.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على رأس رضيع عمره يوم واحد داخل الزراعات في قرية الزرائب بدائرة المركز.

وخلال ساعات تم كشف غموض الواقعة والقبض على المتهمات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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