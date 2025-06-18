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بالصور.. تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة

08:29 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت إدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات مراجعة ليلة الامتحان المجانية، في مادة اللغة العربية، لطلاب الثانوية العامة.

أقيمت المراجعة بقاعة الاجتماعات بديوان عام إدارة مركز دمنهور التعليمية، بجوار مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، بحضور 60 طالبًا وطالبة، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين داخل القاعة بما يضمن توفير بيئة تعليمية منظمة ومناسبة.

قدم المراجعات الدكتور إسلام رزق، معلم خبير اللغة العربية بالإدارة، من خلال عرض مبسط للمنهج وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات المتوقعة.

يشرف على المراجعات إبراهيم الفقي، مدير إدارة مركز دمنهور التعليمية، وصفاء حلمي، مديرة التعليم الثانوي، ومحمد بكر، مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنين.

وقال الفقي: "إن المراجعات مستمرة خلال الأيام القادمة لخدمة طلاب الثانوية العامة، وذلك في إطار من الدعم المجتمعي والتربوي الهادف إلى رفع المستوى التحصيلي وتخفيف التوتر قبيل الامتحانات".

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