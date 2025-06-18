إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث أعلى كوبري أم كلثوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:





أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم أعلى كوبري أم كلثوم بالإسماعيلية.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري أم كلثوم، في الاتجاه المؤدي إلى كارفور بمحافظة الإسماعيلية، حيث اصطدمت سيارة ملاكي تحمل اللوحات المعدنية رقم (3297 ط ص ل مصر) وتروسيكل يحمل رقم (9589 ط ن ق مصر)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلة ورضيع.وقد تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

أسفر الحادث عن إصابة سلمى محمد فكري، 13 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، واشتباه كسر في الساعد الأيسر، بالإضافة إلى جرح قطعي بالحاجب الأيمن بطول 3 سنتيمترات. كما أصيب ساجد محمد فكري، 3 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

فيما تعرض كريم محمد فكري، 22 عامًا، إلى كسر مضاعف في العضد الأيسر، مع اشتباه في نزيف داخلي بالصدر وكسر في الضلوع، وتُعد حالته الأخطر بين المصابين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات





