الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة جديدة على طريق تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بتوقيع عقد إنشاء مشروع صناعي جديد لشركة “أورسا - UR-SA” التركية المتخصصة في إنتاج المنسوجات الصناعية ومواد التغليف البلاستيكية، وذلك في منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، تعادل نحو مليار جنيه مصري.

وقع العقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوجور بويوكارديس، مالك الشركة التركية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، حيث يقام المشروع على مساحة 35 ألف متر مربع ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، مع خطة لتصدير 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

وصرّح “جمال الدين” على هامش التوقيع أن المشروع الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق المكون المحلي في الصناعة، ودعم الصادرات المصرية، مستفيدًا من التكامل بين الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن المناطق الصناعية واللوجستية، وبما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له دور محوري في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى ما توفره المنطقة الاقتصادية من مزايا تنافسية، من بينها الموقع الاستراتيجي، توافر العمالة المدربة، البنية التحتية المتطورة، شبكات الطرق والأنفاق، والموانئ المؤهلة للنقل والتصدير، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الجاذبة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية باتت تمثل محورًا رئيسيًا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، وتحظى باهتمام متزايد من كبار المستثمرين الدوليين، موضحًا أن مشروع “أورسا” هو رقم 23 ضمن مشروعات المنطقة، التي بلغ إجمالي استثماراتها حتى الآن 643.5 مليون دولار، وتتيح أكثر من 33.6 ألف فرصة عمل مباشرة.