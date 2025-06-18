شون وصوامع الشرقية تستقبل 597 ألف طن قمح منذ بدء الموسم

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية استمرار نجاح جهود توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى اليوم 597 ألفًا و949 طنًا و348 كيلو جرامًا من القمح، تم استقبالها في الشون والصوامع المطورة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التنسيق المستمر بين مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عمليات الحصاد والتوريد ميدانيًا، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين لضمان سهولة وسرعة تسليم المحصول، بما يُسهم في تحقيق المستهدف من التوريد لهذا الموسم.

أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، أن الكميات التي تم توريدها خلال يوم أمس فقط بلغت 287 طنًا و87 كيلو جرامًا، ليصل إجمالي التوريد منذ بداية الموسم إلى ما يقرب من 598 ألف طن، مشيرًا إلى أن جميع الكميات يتم وزنها بدقة واستخراج كشف ميزان (كارتة) يتضمن جميع البيانات التفصيلية.

وأضاف أنه يتم تحرير إذن خروج بوابة يشمل رقم السيارة، اسم السائق ووزن الحمولة ودرجة النظافة ومركز التجميع والجهة التابعة وكذلك الموقع التخزيني المستهدف بحضور ممثلي الجهات المسوقة وأعضاء اللجنة المختصة بكل نقطة تجميع.

ومن جانبه، شدد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة التزام المزارعين بتسليم محصول القمح إلى الشون والصوامع المعتمدة، لتفادي أي فاقد في الكميات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمزارع المصري وتقدم له كافة التيسيرات منذ بدء موسم الحصاد وحتى الانتهاء من التوريد.