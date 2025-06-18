محافظ أسيوط يفتتح مجمع محارق النفايات الطبية بعد تطويره- صور

أسيوط- محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا، التابع لمركز أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، بتمويل من وزارة الصحة والسكان، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز حماية الصحة العامة والبيئة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أن المجمع يُعد من أكبر المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، بطاقة تشغيلية تصل إلى 4.5 طن يوميًا، ويخدم أكثر من 3500 منشأة طبية، تشمل 22 مستشفى حكوميًا، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة خاصة.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات، بما يسهم في الحد من التلوث والمخالفات البيئية.

وأوضح أن المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب مبانٍ إدارية وخدمية وسكنية، ومرافق مساندة تشمل محطة كهرباء، غرف تجميع النفايات، ميزان بسكول، خزان مياه شرب، خزان صرف صحي، ومغسلة سيارات، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 أفدنة.

وأضاف أن المشروع يسهم في القضاء على العشوائية في إدارة النفايات الطبية الخطرة، مشيرًا إلى توفير وسائل النقل والكوادر البشرية والتقنية اللازمة لضمان التشغيل الفعّال، فضلًا عن وجود احتياطي استراتيجي من الوقود لضمان استمرارية العمل.