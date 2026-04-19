إعلان

قبر بدلاً من الكنز.. رمال "فانوس" تبتلع منقبين عن الآثار في الفيوم

كتب : حسين فتحي

11:15 ص 19/04/2026

التنقيب عن الآثار- ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، بعدما لقي شخصان مصرعهما أثناء قيامهما بأعمال حفر غير مشروعة بحثًا عن الآثار، في واقعة تكشف المخاطر القاتلة للتنقيب العشوائي.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانهيار حفرة على شخصين خلال قيامهما بالحفر داخل أحد المواقع بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الضحيتين كانا ينفذان أعمال تنقيب خلسة بعمق يصل إلى نحو 15 مترًا، قبل أن تنهار عليهما الرمال بشكل مفاجئ، ما أدى إلى دفنهما ووفاتهما في الحال.

جهود الإنقاذ

تحركت فرق الحماية المدنية مدعومة بمعدات ثقيلة وفرق إنقاذ متخصصة للتعامل مع الحادث، حيث جرى العمل بحذر شديد نظرًا لطبيعة التربة وعمق الحفرة، ما صعّب من مهمة الإنقاذ.

واستمرت الجهود قرابة 6 ساعات متواصلة، حتى تمكنت القوات من انتشال الجثمانين من أسفل الرمال، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

الوضع القانوني

تم تحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بأعمال التنقيب غير القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن الآثار حادث طامية انهيار حفرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

