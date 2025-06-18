إصابة 7 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 7 أشخاص بحروق واختناقات إثر انفجار أسطوانة غاز، ونشوب حريق هائل داخل شقة سكنية في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق ضخم داخل إحدى الشقق السكنية بمساكن الإرشاد، في أبو المطامير، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: هناء جمال عبد المحسن 17 عاما، جمال عبد المحسن حسن 62 عاما، حليمة خليل 58 عاما، آدم خميس جويدة 8 أعوام، أدهم خميس جويدة 7 أعوام، يوسف عصام علي 20 عاما، ومريم عبد الباسط عبد القادر 11 عاما، بحروق واختناقات وإغماء بدرجات متفاوتة.

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرى محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.