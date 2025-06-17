وزير التعليم: لا مساس بمجانية العلاج في المستشفيات الجامعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية تؤدي دورًا إنسانيًا في تقديم خدمات علاجية للمواطنين، وأن جزءًا كبيرًا من خدماتها يُقدَّم بالمجان أو بأسعار مدعمة، نافياً ما يتم تداوله بشأن وجود نية لرفع أسعار الخدمات الطبية أو إلغاء المجانية نتيجة التوسعات والاستثمارات الجديدة في المستشفيات الجامعية، ومنها مستشفى بنها الجامعي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مستشفى الجراحة الجديد بمجمع مستشفيات بنها الجامعية، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة بلغت نحو 350 مليون جنيه، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأوضح عاشور أن خطة الدولة لدعم موازنات المستشفيات الجامعية بداية من العام المالي الجديد في يوليو 2025، تُعد غير مسبوقة، وتهدف إلى تحويل المستشفيات الجامعية إلى قلاع طبية تخدم الحالات الحرجة والطارئة وتستقبل المرضى من مختلف المحافظات.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو الدخاخني أن أعمال التطوير شملت توسعة المبنى الاقتصادي بمستشفى الجراحة، بما في ذلك زيادة عدد غرف المرضى والعناية المركزة، وإنشاء 17 كبسولة جراحية مجهزة بأحدث المعايير العالمية، حيث ارتفع عدد الأسرة من 135 إلى 216 سريرًا، موزعة على 52 غرفة إقامة تضم 208 أسِرَّة، إلى جانب غرفتي عزل فردي، و6 غرف سونار في كل طابق.

وأضاف أن المبنى الجديد يضم دورًا إداريًا وأكاديميًا يحتوي على 7 أقسام جراحية، وقاعتين للمحاضرات بسعة 25 طالبًا لكل قاعة، تعزيزًا للدور التعليمي للمستشفى.

وأشار إلى أن أعمال التطوير لم تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، حيث استقبلت المستشفيات الجامعية نحو مليون مواطن خلال العام الماضي من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، ما يعكس استمرار تقديم الرعاية الصحية بالتوازي مع أعمال التحديث.