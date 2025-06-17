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مصرع طفلين غرقًا في ترعة بقرية العقب بقنا

07:03 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

مصرع طفلين غرقًا في ترعة

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قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقي طفلين مصرعهما، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة بقرية العقب التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم انتشال جثتيهما من المياه.

تلقى مركز شرطة قوص بلاغًا يفيد بغرق طالبين في ترعة العقب، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث لموقع الحادث.

تبين من الفحص مصرع كل من: علي. م. م، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومصطفى. م، 13 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية.

تم انتشال الجثمانين وإيداعهما مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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