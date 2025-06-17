مغص تحول إلى صدمة.. استئصال ورم وزنه 15 كيلو من بطن فتاة في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأورام في مستشفى الفيوم العام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم ضخم يزن 15 كيلوجرامًا من بطن فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، في إنجاز طبي جديد بالمحافظة.

كانت الفتاة، وتُدعى سهير ع.م، من قرية الغرق بمركز إطسا، قد وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وترجيع مستمر، وفقدان الشهية، ما استدعى فحصًا طبيًا شاملًا كشف وجود ورم كبير أسفل تجويف البطن.

وتم تشكيل فريق طبي برئاسة الدكتور خالد بيومي، استشاري الجراحة العامة والمناظير والأورام، وعضوية عدد من الأطباء المتخصصين في الجراحة العامة والتخدير، حيث جرى استئصال الورم في عملية استغرقت 60 دقيقة فقط، مع الحفاظ على المبيض سليمًا، حرصًا على مستقبل الفتاة الإنجابي.

من جانبه، أكد الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن العملية تمت بنجاح تام، وخرجت المريضة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي والتمريضي الذي شارك في الجراحة.