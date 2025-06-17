بالصور- حريق هائل يلتهم سيارة ويمتد لعقار سكني في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل سيارة بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، وامتد إلى سطح عقار سكني مأهول بالسكان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يُفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بنشوب حريق في سيارة متوقفة وسط منطقة سكنية بناحية أبو الجود بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار والمباني المجاورة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر لإجراء المعاينة والفحص، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة التي تولت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.