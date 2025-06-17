بالصور- الآلاف يشيعون مدير العلاقات العامة بديوان محافظة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع الآلاف من أهالي محافظة سوهاج، جنازة الراحل محمد كامل، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، والذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحزن خيمت على زملائه ومحبيه وأهالي المحافظة.

وأُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الرباط الإسلامي بقرية نيدة بأخميم مسقط رأس الراحل، بحضور اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، إلى جانب قيادات تنفيذية وشعبية، ومسؤولين من ديوان عام المحافظة، وسط حشد كبير من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مراكز المحافظة لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية الصوامعة شرق.

وعبّر الحضور عن بالغ حزنهم لرحيل الفقيد، الذي عُرف بين زملائه بدماثة الخلق والإخلاص في العمل، وكان له دور بارز في تنسيق الفعاليات الرسمية وتقديم صورة مشرفة عن المحافظة من خلال إدارته للعلاقات العامة والإعلام.

ونعى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى، " محمد كامل عبد الباري " مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت أحد أبنائها المخلصين الذين قدموا الكثير في خدمة المواطنين.

وتقدم "سراج" بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سادت حالة من الحزن بين أوساط الصحفيين والإعلامين والعاملين بديوان عام محافظة سوهاج، عقب نبأ وفاة محمد كامل مدير العلاقات العامة بديوان عام محافظة سوهاج، وحتى الآن لم تعلن أسرة الراحل بقرية نيدة بأخميم عن موعد الجنازة ومراسم العزاء.

وأصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، في شهر يناير الماضي، قرارًا بتكليف محمد كامل عبدالباري محمد، من العاملين بالديوان العام للمحافظة للقيام بعمل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام.

جدير بالذكر أن، محمد كامل عبد الباري من مواليد قرية نيدة بمركز أخميم عام 1984،

وحصل على درجة الليسانس قسم اللغة الفرنسية والألمانية كلية الألسن جامعة المنيا عام 2004، بتقدير عام جيد جدًا، وعمل لعدة سنوات في مجال السياحة، ثم تم تعيينه ضمن أوائل الخريجين عام 2012 بديوان عام محافظة الأقصر.

وفي عام 2013 انتقل للعمل بديوان عام محافظة سوهاج وعمل بمكتب المحافظ، ثم التحق بإدارة العلاقات العامة، وتدرج بها حتى وصل إلى منصب مدير العلاقات العامة والإعلام منذ عام 2020، وقد أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج قرارًا بتجديد الثقة به مديرا للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.وشارك بالعديد من الدورات التدريبية فى مجال العلاقات العامة، وكان عضوًا فى فريق عمل حياة كريمة الحائز على المركز الثالث بجائزة التميز الحكومي لعام 2023، إلى جانب عمله مديرًا للعلاقات العامة، كما عمل أيضًا عضوًا بوحدة حياة كريمة، وعضوًا بوحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.