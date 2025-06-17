المنوفية- أحمد الباهي:

على رصيف أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يجلس رجل ستينيّ تحت أشعة الشمس الحارقة، عيناه لا تفارقان باب المدرسة، وقلبه يسبق خطوات حفيده المنتظَرة عند نهاية كل امتحان.

"محمد عبد الغني هشهش"، رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، اعتاد منذ اليوم الأول للامتحانات أن يصحب حفيده إلى المدرسة، ثم يبقى في انتظاره حتى انتهاء الوقت، ليعودا معًا إلى المنزل، كأن وجوده رسالة طمأنينة ودعم صامت في وجه ضغوط الثانوية العامة.

يقول الرجل بهدوء: "أدرك جيدًا حجم التوتر الذي يعيشه الطلاب خلال هذه الفترة، ووجودي إلى جواره يُشعره بالأمان. ربما لا أملك الكثير، لكنّني أستطيع أن أسانده بالحضور والدعاء".

وأشاد "هشهش" بحسن التنظيم والإجراءات التأمينية أمام اللجان، مثمنًا جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، ومطالبًا بمواصلة خطوات الإصلاح لما فيه راحة الأبناء ومستقبلهم.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدّوا اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وقد خرج كثير منهم وهم يعبرون عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة، معتبرينها مناسبة للطالب المتوسط.