إعلان

مسؤول إسرائيلي: دمرنا 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

11:40 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع، أن سبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الإيرانية هو "قصفنا المستمر لمنصات الإطلاق"، وفق قوله.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال دمر 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض نحو 30 مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وقبل قليل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الجوية بدأت موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت "أقوى وأشد" من قبل، بحسب ما قاله.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، "سنواصل العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه".

وتتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران جراء العمليات العسكرية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟