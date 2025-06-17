مسؤول إسرائيلي: دمرنا 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع، أن سبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الإيرانية هو "قصفنا المستمر لمنصات الإطلاق"، وفق قوله.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال دمر 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض نحو 30 مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وقبل قليل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الجوية بدأت موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت "أقوى وأشد" من قبل، بحسب ما قاله.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، "سنواصل العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه".

وتتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران جراء العمليات العسكرية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في الجانبين.