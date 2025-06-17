حادث البيجية.. سيارتان مهشمتان و10 مصابين في تصادم مروع بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع أخرى ملاكي على الطريق السريع في قرية البيجية، أولاد، عمرو مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين في قرية أولاد عمرو مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.