7 مصابين بينهم أطفال في تصادم على "إسماعيلية الصحراوي"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث تصادم وقع صباح الإثنين بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة الاستثمار، نتيجة اصطدام سيارتين بلودر وانقلاب تروسيكل، ما أسفر عن إصابات متنوعة بين جروح وكسور وكدمات متفرقة.

تلقت هيئة الإسعاف المصرية - فرع الإسماعيلية - بلاغًا بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم خلال دقائق، وتم نقل ستة مصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، فيما رفضت إحدى الحالات الانتقال.

وبحسب البيانات الرسمية، تنوعت الإصابات بين حالات طفيفة ومتوسطة، من بينها: الطفلة سلمى محمد إبراهيم (12 عامًا – الشرقية): جرح قطعي بالرأس بطول 10 سم، وياسمين ماجد عودة (12 عامًا – الشرقية): اشتباه بخلع في الركبة وجرح قطعي بالرجل، وريماس محمد إبراهيم (13 عامًا – القاهرة): جرح في الجبهة وكدمات بالجسم، ومحمد موسى عودة (23 عامًا – الشرقية): جرح قطعي بالذقن، وهند هلال سليمان (30 عامًا – الشرقية) ونوال محمد مجاهد (48 عامًا – الشرقية): إصابات سطحية وكدمات، وإبراهيم محمد حلمي (21 عامًا – القنطرة الخيرية): جرح تهتكي بالساعد الأيمن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في ملابسات الحادث، فيما شددت الجهات المعنية على استمرار المتابعة القانونية وتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين.