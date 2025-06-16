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مجمع الإسماعيلية الطبي: إدخال خدمة جديدة عبر المنظار المريئي

01:20 م الإثنين 16 يونيو 2025

مجمع الإسماعيلية الطبي

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي، عن إدخال خدمة طبية متقدمة ضمن حزم الرعاية الصحية التي يوفرها قسم القلب، حيث تم تفعيل خدمة الموجات الصوتية على القلب باستخدام المنظار المريئي، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز دقة التشخيص ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

ويُعد هذا الإجراء إضافة هامة في مجال فحوصات القلب غير النافذة، إذ يسمح بالكشف عن أمراض دقيقة قد لا تُظهرها الفحوصات التقليدية.

وجرى بالفعل إجراء أول حالة باستخدام هذه التقنية لمريضة كانت تُعاني من فشل كلوي مزمن، حيث كشفت الموجات الصوتية عبر المنظار المريئي عن إصابتها بالتهاب الشغاف المعدي (Infective Endocarditis)، وهو ما مكّن الفريق الطبي من اتخاذ القرار السريع بإدخالها مرحلة الإعداد لجراحة القلب المفتوح، بعد الانتهاء من الفحوصات والتحاليل اللازمة.

أشرف على الحالة فريق طبي متخصص ضم كل من: الدكتور عبد الله سلامة، استشاري القلب، والدكتور وسام الصاوي، استشاري القلب ورئيس وحدة الفحوصات غير النافذة للقلب، وذلك تحت إشراف: الدكتورة جميلة نصر، رئيس قسم القلب، وبمتابعة مباشرة من الدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

ويأتي إدخال هذه الخدمة المتطورة في إطار جهود المجمع المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، من خلال توفير تقنيات تشخيص حديثة تسهم في تحسين نتائج المرضى وتواكب المعايير الطبية العالمية في مؤسسات الرعاية المتخصصة.

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