محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيراً إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي.

وناقش الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب سُبل تذليل المعوقات وتوفير مناخ مُحفز للاستثمار الصناعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم قطاع الصناعة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، مُوجهاً بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المُستثمرين وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، جرى الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص قطعة أرض على مساحة 935 متر لصالح جمعية مستثمري منطقة الشروق الصناعية لإستخدامها كمبنى إداري للمنطقة.

جاء الاجتماع بحضور المستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمهندس مجدي الحناوي رئيس جمعية مستثمري منطقة الشروق، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، وفاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، والأستاذ محمد علام مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والأستاذ عادل السيد مدير الشئون الإنتاجية والإقتصادية، والسادة ممثلي الكهرباء والتخطيط العمراني والأملاك.