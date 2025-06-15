السيطرة على حريق في ثلاجة خضار بسوق العبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق، اليوم الأحد، في مولد كهربائي خاص بثلاجة خضار داخل سوق العبور، دون وقوع أي إصابات بشرية، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت غرفة العمليات بالقليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في أحد المولدات الكهربائية المستخدمة لتشغيل ثلاجة خضروات بالسوق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بسيارتين إطفاء.

وباشرت القوات أعمال الإخماد والسيطرة على الحريق، وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تجري المعاينة للوقوف على أسباب الحريق.