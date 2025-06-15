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محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير الهندي إنشاء مدرسة يوغا (صور)

10:06 م الأحد 15 يونيو 2025
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    جانب من لقاء المحافظ ولسقير الهندي
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    المحافظ يهدي السفير الهندي درع المحافظة
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    بحث سبل التعاون السياحي
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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، السيد سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في قطاع السياحة، بالتزامن مع احتفالات الهند باليوم العالمي لليوغا، وضمن جهود الدولة لتنويع الأنماط السياحية والانفتاح على أسواق جديدة.

وناقش الجانبان تعزيز حركة السياحة الهندية إلى جنوب سيناء، لا سيما من خلال الترويج لإقامة حفلات الزفاف الهندية الفاخرة بمدينة شرم الشيخ، لما تتمتع به من مقومات فندقية وطبيعية تؤهلها لاستقطاب هذا النمط السياحي واسع الانتشار في السوق الهندي.

وأكد المحافظ أن جنوب سيناء تعمل وفق رؤية تستهدف التحول إلى وجهة عالمية للسياحة المستدامة، مشددًا على أهمية السوق الهندي كسوق واعد، خصوصًا في مجالي السياحة الروحية والثقافية، وهما من أبرز أنماط السياحة التي تتميز بها المحافظة.

كما أوضح أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع قطاع السياحة ضمن أولويات التنمية، مشيرًا إلى التطور الكبير في شرم الشيخ، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والالتزام بالمعايير البيئية.

وأعلن المحافظ انضمام شرم الشيخ، في 13 مايو 2025، كعضو كامل في المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (ICLEI)، وهو ما يعكس حرص المدينة على الالتزام بالتنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء مشاركة المحافظة في مؤتمر تجاري وسياحي دولي سيعقد قريبًا في الهند، لعرض الفرص الاستثمارية والسياحية بجنوب سيناء أمام كبرى شركات السياحة الهندية.

وتطرّق الحوار إلى مشروع “التجلي الأعظم” في مدينة سانت كاترين، حيث ناقش الطرفان إمكانية إنشاء مدرسة دولية لرياضة اليوغا بالتعاون مع الجانب الهندي، بما يدعم مكانة المدينة كوجهة للسياحة الروحية والعلاجية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة للسفير الهندي، تقديرًا لجهوده في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار.

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