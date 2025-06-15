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بعد قليل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

04:31 م الأحد 15 يونيو 2025

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تستعد مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد قليل، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

كان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 117 ألف و274 طالبًا وطالبة بـ 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع.

وشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية 20 ألف و740 شخصًا بمختلف اللجان في الإسكندرية ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

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