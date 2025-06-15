افتتاح فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق له، فى مكتبه ، اليوم الأحد، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مقر الشهر العقاري الجديد داخل مبنى مجلس الدولة.

وضم الوفد المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار عمرو فوزي، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى المستشار عاصم حمد شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر أن افتتاح هذا الفرع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، ويسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم خدمات مميكنة وفق أعلى المعايير.

وعقب اللقاء، تبادل الجانبان دروع التقدير بين محافظة الأقصر ومجلس الدولة، تعبيراً عن التعاون المشترك والجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطن.

ثم توجّه محافظ الأقصر ورئيس مجلس الدولة لافتتاح فرع توثيق مجمع محاكم المجلس بالأقصر ، والذي يتميز بكونه مميكنًا بالكامل، ويعمل بنظام الشباك الواحد ، وقد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات لتسهيل تقديم الخدمات وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.

ويعد هذا المقر هو الفرع رقم 14 على مستوى محافظة الأقصر، والفرع رقم 760 على مستوى الجمهورية، ويستقبل المواطنين يوميًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، والتوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيرها للمواطنين عبر توفيرها بالقرب من أماكن إقامتهم.