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وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

12:35 م الأحد 15 يونيو 2025
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    غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة
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    غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة
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الوادي الجديد -محمد الباريسي:

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة وعبر شبكة الفيديو كونفرانس مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات نهاية العام (الدور الأول) لطلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، التواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومتابعة انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة للعمل والتصدى لأى تجاوزات أو محاولات للغش

ويؤدي 1829 طالبا وطالبة من محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أول أيام امتحانات الثانوية العامة، في مادة التربية الدينية وهي من المواد التي لا تضاف للمجموع، أمام 10 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن لجان المحافظة مقسمة على النحو التالي: 4 لجان بمركز الخارجة، و3 لجان بمركز الداخلة، ولجنة بمركز بلاط والأخرى بمركز باريس ولجنة أخيرة بمركز الفرافرة.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بلغ 1829 منهم 90 طالب وطالبة علمي رياضة، و 1274 علمي علوم، و 465 أدبي.

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سامى فضل دياب امتحانات الثانوية العامة الوادي الجديد
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