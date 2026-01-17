أول تعليق من "الديزل" بعد إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار عليه

كتب- صابر المحلاوي:

قال الكابتن محمد شريف، الشهير بـ"الديزل"، مدير جيم الشيخ زايد، في أول حديث له عقب قرار إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار عليه، إنه يثق ثقة كاملة في النيابة العامة والقضاء المصري، رغم ما أحدثه القرار من تأثير نفسي عليه.

وأضاف "الديزل"، في تواصله مع محاميه المستشار عبد الله المهدي والمستشار جمال الجبلاوي، أنه يعلم تمامًا أن جهات التحقيق والقضاء يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مؤكدًا احترامه الكامل للإجراءات القانونية المتبعة.

ومن جانبه، قال المستشار عبد الله المهدي، دفاع "الديزل"، إن جميع مبررات الحبس الاحتياطي متوافرة في حق المتهم، ولذلك استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، مضيفًا: "كلنا ثقة في النيابة العامة وقضاة مصر الأجلاء".

وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد استأنفت على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل المتهم محمد عيد، صاحب معرض سيارات، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقاته في واقعة إطلاق النار على المجني عليه داخل الجيم.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة غدًا استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، بينما يظل المتهم رهن الحبس لحين البت في الطعن.

وكان قاضي المعارضات قد قرر إخلاء سبيل المتهم "محمد ع."، صاحب معرض سيارات، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية إطلاق النار على المجني عليه داخل الجيم.

وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.

وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

