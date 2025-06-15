محافظات- مصراوي:

أصدرت محافظة دمياط، بيانًا، اليوم الأحد، دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بإجراءات ترشيد الكهرباء لضمان استمرار الخدمة، نظرًا للظروف الإقليمية الراهنة وتأثر إمدادات الطاقة.

وأوضح البيان، أن الإجراءات التى يجب اتخاذها لترشيد الكهرباء، هى : تقليل إضاءة واجهات المنازل والمحال بنسبة لا تقل عن 60%، وإطفاء اللوحات الإعلانية ولافتات المحلات والمنشآت التجارية والعيادات خلال الفترة من 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

كما شدد البيان على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد غلق المحال والمولات الرسمية، وتقليل استهلاك الكهرباء فى المحال ودور المناسبات أثناء النهار، وترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناشد المواطنين أمس السبت، بترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى وادي النطرون، عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة البحيرة، موضحًا أن الدولة قررت زيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل محطات الكهرباء، خلال الأسبوعين المقبلين، لحين دخول 3 سفن تغويز الخدمة.