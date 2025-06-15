في 104 لجنة.. توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالقليوبية- صور



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية على لجان الامتحانات بالمحافظة، إذ جرى تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفا و 213 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024-2025 على مستوى المحافظة المقرر انعقادها اليوم الأحد 15 يونية حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وأوضح محافظ القليويبة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الإمتحانات دون معوقات.

وأشار إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية كما انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وأوضح أنه جرى توفير ما يزيد عن 150 مروحة والمحافظة تثمن دور المجتمع المدنى وتعاون كافة الجهات فى المحافظة لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

من جانبه أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الإمتحانية، منها 12 إستراحة للرجال و12 إستراحة للسيدات، بواقع 2 إستراحة لعدد 12 إدارة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن الهدف من توفير الإستراحات حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الإمتحانات خلال فترة انعقادها.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة لمتابعة سير الإمتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.