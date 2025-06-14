حبس معيد بـ"تربية رياضية" بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قرر عمرو عبد الوهاب، رئيس نيابة إطسا بالفيوم، حبس معيد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ومقيم بقرية تطون بمركز إطسا، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيًا على تلميذ بالصف الرابع الابتدائي داخل مركز للألعاب الرياضية بالقرية.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام بعض المواطنين بقرية تطون باحتجاز عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية، يدعى "أ. ع" (32 عامًا)، داخل مركز تدريب رياضي يشرف عليه.

وجاء الاحتجاز بعد اتهام والدة التلميذ، "عبد الرحمن م ج"، له بالاعتداء على نجلها جنسيًا داخل المركز أثناء تدريبه على إحدى الألعاب الرياضية.

و توجه العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، والمقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، على رأس قوة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف وإنقاذ المعيد قبل أن يفتك به بعض أهالي القرية، واصطحابه إلى ديوان القسم، وجرى إخطار نيابة مركز إطسا، التي قررت التحفظ على المعيد وإحالة الطفل المجني عليه للطبيب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفل كانت أجرت كشفًا طبيًا لدى أحد الأطباء بمدينة الفيوم، الذي أثبت وجود اعتداء على الطفل من الخلف، وبعد تحقيقات استمرت لأكثر من 10 ساعات، أصدرت نيابة إطسا قرارها المتقدم بحبس المتهم.