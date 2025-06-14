محافظ أسوان يزور ضابطًا أصيب في حملة لمداهمة تجار المخدرات

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بزيارة الرائد أحمد طارق شمت، الذي أُصيب أثناء أداء واجبه الوطني، خلال مشاركته في حملة مكبرة لمداهمة إحدى البؤر شديدة الخطورة لتجارة المخدرات بمنطقة بركة الدماس نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت هذه الحملة، أسفرت عن تصفية وضبط 7 عناصر إجرامية، إلى جانب مصادرة كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.

وأهدى محافظ أسوان الضابط باقة من الورود، مثنيًا على روح الإقدام والشجاعة التي يجسدها الرائد أحمد طارق وزملاؤه من رجال الشرطة البواسل، الذين يعملون ليلًا ونهارًا لضرب كافة البؤر الإجرامية لضمان استقرار الأمن وفرض السلم الاجتماعي في الشارع الأسواني. وأشار المحافظ إلى أن هؤلاء الأبطال يسطّرون قيم الانضباط والولاء والانتماء للوطن، ويؤدون واجبهم بإخلاص وتفانٍ، لتنعم مصر بالأمن والاستقرار.

وأكد إسماعيل كمال، أهمية المحور الأمني والمواجهة الحازمة لمشكلة انتشار المخدرات، وذلك ضمن مبادرة "أسوان بلا إدمان" التي تم إطلاقها، وتنفذها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل.

وأوضح أن المبادرة تتضمن أيضًا محورًا لتقديم العلاج المجاني المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفى التكامل بالسد العالي شرق، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى محور التوعية.

وشهدت الفترة الحالية جهودًا مكثفة من جميع الأطراف، سواء الأجهزة الأمنية أو التنفيذية أو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للحد من هذه الظاهرة السلبية والحفاظ على أبناء المحافظة من خطر المخدرات والإدمان.