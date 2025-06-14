تخفيف ضخ المياه بالأدوار العليا في أسيوط 15 ساعة.. تبدأ مساء اليوم

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تنفيذ أعمال صيانة دورية بمروق رقم (2) بمحطة مرشحات نزلة عبد اللاه، ما سيؤدي إلى ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا في مدينة أسيوط، خاصة في منطقة شرق المدينة، وذلك لمدة 15 ساعة متواصلة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن أعمال الصيانة والتطهير ستبدأ في تمام الساعة 11 مساء يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا من يوم الأحد 15 يونيو 2025، مشيرة إلى أن خروج المروق من الخدمة يتطلب تفريغه بالكامل من المياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن باقي المروقات الثلاثة بالمحطة ستواصل العمل لتقليل تأثير الانقطاع، إلا أن ضعف المياه سيظل ملحوظًا خلال فترات الذروة، لا سيما في الطوابق العليا.

ودعت الشركة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الصيانة، مؤكدة جاهزيتها لتلقي أي شكاوى أو طلبات لتوفير سيارات مياه عبر قنوات التواصل التالية:







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