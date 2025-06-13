مصرع طالب غرقا في ترعة أبو شوشة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طالب مصرعه غرقًا، في مياه ترعة أبو شوشة في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أثناء استحمامه هربا من ارتفاع درجة الحرارة، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "طه.م.ر"، 16 عامًا، مقيم قرية تلت التابعة لمركز الفشن، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه ترعة أبو شوشة في نطاق القرية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.