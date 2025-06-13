أسيوط – محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، أعمال التشطيبات النهائية للسوق الحضري الجديد الجاري إنشاؤه على قطعة أرض تابعة لنادي جمعية الشبان المسلمين بمنطقة ميدان المجذوب بحي غرب المدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين بيئة العمل للباعة الجائلين.

رافق المحافظ، خلال جولته كل من المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وممدوح جبر، رئيس حي غرب.

وأكد المحافظ، أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة من خلال تخصيص مساحات تجارية متنوعة للباعة، موزعة حسب نوع النشاط التجاري، مثل الخضروات والفاكهة والملابس، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للبائعين.

وأشار إلى أن تصميم السوق جاء وفق رؤية متكاملة تضمن وضوح الرؤية للمشترين وتوفير فرص عرض مناسبة للبائعين، حيث تم إنشاء أعمدة وتندات وأسوار صغيرة لتحديد المساحات المخصصة لكل بائع، بما يمنع التعديات ويحقق العدالة في التوزيع، مع إتاحة حرية اختيار أسلوب العرض المكشوف حسب رغبة كل بائع.

وأوضح أبوالنصر، أن السوق يشهد حاليًا اللمسات النهائية، تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التجربة سيكون نموذجًا يحتذى به لتعميمها في باقي مراكز وقرى المحافظة، دعمًا للاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع الباعة الجائلين.