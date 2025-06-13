عودة 4550 مواطنًا سوريًا لبلادهم عبر ميناء نويبع خلال 6 أشهر

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن مغادرة 4550 مواطنًا سوريًا من العائدين إلى وطنهم، عبر ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة لتسهيل عبور الأشقاء السوريين من الأراضي المصرية إلى سوريا مرورًا بالأراضي الأردنية.

وأوضحت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه جرى تنفيذ 45 رحلة بحرية على مدار الـ 6 أشهر الماضية، بالتعاون مع شركة الجسر العربي للملاحة، وجرى تنظيم عمليات المغادرة وفقًا لخطة محكمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأشارت إلى أن شهر يناير الماضي سجل مغادرة 1,048 فردًا، وغادر في شهر فبراير 1,097 فردًا، وفي شهر مارس غادر 529 فردًا، وأبريل غادر 766 فردًا، و639 في مايو.

وشهد الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري مغادرة 403 أفراد، و68 في الأسبوع الثاني، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 4550 مواطنًا، وتجري عمليات المغادرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية عبر ميناء العقبة، ومنه إلى معبر جابر الحدودي، ويستكمل العائدون طريقهم نحو الأراضي السورية، وتجري إجراءات السفر من خلال صالات مجهزة بميناء نويبع، مع توفر الراحة والدعم اللازم للمسافرين.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة للأشقاء السوريين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيدًا بجهود العاملين بميناء نويبع في تنظيم عمليات المغادرة بكل دقة وسلاسة.

وأكد أنه يجري استخدام العبارة "آيلة" التابعة لشركة الجسر العربي في نقل المسافرين، كونها تعد من الوسائط البحرية الحديثة المجهزة بكافة وسائل السلامة والخدمة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، وتأكيدًا على الثوابت المصرية في تقديم العون والمساندة للدول العربية الشقيقة في أوقات الأزمات.