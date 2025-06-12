إصابة عامل بصعق كهربائي في المنطقة الصناعية بجمصة

الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب عامل بحروق من الدرجة الثانية في يده اليسرى، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أمام بوابة رقم 2 بالمنطقة الصناعية في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى جمصة بوصول شخص مصاب بحروق نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة جمصة إلى المستشفى، حيث أفاد المصاب ويدعى السيد حجازي السيد، 42 عامًا، بأنه تعرّض للصعق الكهربائي أثناء تواجده عند مدخل المنطقة الصناعية، ما تسبب في إصابته بحروق باليد اليسرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.