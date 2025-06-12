مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون بجروح وكسور متفرقة، في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، عصر الخميس، بالقرب من مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث مروري مروع، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبيّن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، بينهم حالات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث.