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حريق هائل في مخزن بلاستيك بالخانكة

12:22 م الخميس 12 يونيو 2025

حريق مخزن بلاستيك

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق نشب في مخزن بلاستيك بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة في القليوبية.

واندلعت النيران في مخزن به براميل بلاستيك بسبب ماس كهربائي، ونجحت الأجهزة الأمنية في الخانكة من السيطرة على ألسنة النيران ومنعها من الوصول للمنازل.

تلقت مديرية الأمن فى محافظة القليوبية، بلاغا من مركز شرطة الخانكة يفيد بوقوع حريق في قرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة في القليوبية.

توجهت سيارات الإطفاء وقوات الأمن من مركز شرطة الخانكة وتبين أن الحريق اندلع في مخزن براميل بلاستيك عشوائي وغير مرخص.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت وصول ألسنة اللهب إلى بعض المباني المجاورة ولم تقع أى خسائر بين المواطنين أو عمال المخزن.

جرى تحرير المحضر حول الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق ومعرفة إذا كان المخزن مرخص أم لا.

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حريق مخزن بلاستيك الخانكة القليوبية قوات الحماية المدنية
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