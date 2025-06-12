"انفجر في وشه".. مصرع فني تكييف داخل منازل بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي فني تكييف مصرعه، خلال عمله في صيانة تكييف داخل أحد المنازل انفجر في وجه، بشارع الدقيني بندر قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع فني تكييف إثر انفجار تكييف خلال عمله في شارع الدقيني بدائرة القسم.

بالفحص تبين مصرع "ع. خ"، 45 عامًا، من قرية المحروسة، خلال عمله في صيانة تكييف داخل منزل بدائرة بندر قنا انفجر في وجهه فجأة مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.