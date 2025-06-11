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انهيار منزل والبحث عن طفلة تحت الأنقاض بأسيوط

07:54 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    انهيار منزل والبحث عن طفلة تحت الأنقاض بأسيوط
  • عرض 3 صورة
    انهيار منزل والبحث عن طفلة تحت الأنقاض بأسيوط
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أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل، اليوم الأربعاء، بجزيرة أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، فيما يجرى البحث عن طفلة تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة صدفا بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة انهيار المنزل ملك المواطن" حمادة.أ" وشقيقه "سعودي" مبني بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة نصف قيراط ونتج عن الانهيار وجود طفله تحت الانقاض "نورهان.س" 5 أعوام وتجرى أعمال البحث عنها تحت الأنقاض، وتم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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