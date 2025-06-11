تحرير محاضر لمحال تجارية لحيازتها سلع منتهية الصلاحية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع التموينية وتشديد الرقابة على البدالين التموينيين.



وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لـ 3 محال تجارية بحي الضواحي لحيازة وعرض وبيع كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث جاء المحضر الأول لأحد المحال لحيازته 19 "شيكارة" مكرونة بوزن 190 كيلوجرام مجهولة المصدر بدون أي فواتير، والثاني لمحل لحيازته 210 عبوة كانز ومشروبات شعير منتهية الصلاحية، والثالث لأحد المحال لحيازته 135 كيس "سناكس" منتهي الصلاحية.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر بالواقائع وإخطار النيابة العامة للتحقيق.





