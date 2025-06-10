الإسكندرية تودّع محمود كريم بعد 10 أيام من إصابته في عاصفة مايو (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

وسط حالة من الحزن، شيّع العشرات من أهالي الإسكندرية مساء الثلاثاء جثمان الشاب محمود صلاح كريم (32 عامًا)، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر سقوط شرفة أحد العقارات على سيارته خلال العاصفة التي اجتاحت المدينة في 31 مايو الماضي.

أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد العمري، قبل نقله إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في منطقة العمود، بمشاركة أسرته وزوجته وعدد من أصدقائه الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدانه، خاصة وأنه كان قد رزق بطفله الأول قبل ستة أشهر فقط.

وكان الشاب الراحل قد نُقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى سموحة الدولي إثر إصابته بنزيف حاد في المخ وكسر مضاعف بالفقرات العنقية، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة بعد عشرة أيام. وقد صرّحت النيابة العامة بدفنه بعد انتهاء الفحص الطبي.

وبحسب تحقيقات نيابة باب شرقي، فقد وقع الحادث نتيجة انهيار شرفة الطابق السابع بالعقار رقم 183 بشارع زكريا غنيم، ما أسفر عن تحطم سيارتين، إحداهما من طراز "توسان" كان يستقلها محمود كريم ومحمد ياسين (27 عامًا) الذي أصيب بكسر في الساق والركبة اليمنى. وتمكن مستقلو سيارة أخرى من طراز "لادا" من النجاة قبل أن تتضرر مركبتهم بشدة.

الحادث جاء بالتزامن مع موجة طقس غير مستقرة ضربت المدينة، مصحوبة بأمطار غزيرة وثلجية ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة، ما تسبب في غرق العديد من الشوارع، خاصة على امتداد كورنيش الإسكندرية، بالإضافة إلى تراكم المياه في الأنفاق وأسفل الكباري نتيجة تجاوز كمية الأمطار لطاقة شبكات الصرف الصحي.