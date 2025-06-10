وزير الثقافة يتفقد أعمال التطوير والصيانة بقصر ثقافة الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، خلال زيارة مفاجئة، أعمال التطوير والصيانة الجاري تنفيذها بقصر ثقافة الفيوم، بحضور اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير وإعادة إحياء قصور وبيوت الثقافة بشتى أنحاء الجمهورية.

وأشار وزير الثقافة ، إلى أن الوزارة تولي إهتماماً خاصاً بقصور وبيوت الثقافة بشتى أنحاء الجمهورية، ويتمثل ذلك في تطوير استراتيجيات شاملة لتعظيم دورها في التنمية الثقافية، وتوسيع نطاق استفادتها، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز دور الثقافة كأداة فاعلة لتحقيق العدالة الثقافية، في إطار الاستغلال الأمثل للأصول الثقافية بمختلف المحافظات.

وأكد الوزير، على أهمية المحافظة على أصول الدولة ممثلة في قصور وبيوت الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، وغيرها من المواقع التابعة للوزارة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من كل مكونات قصر ثقافة الفيوم، وسرعة تطويره وصيانتة وترميمه، ليكون متنفساً لمبدعي ومثقفي الفيوم وغيرهم من أبناء المحافظات المجاورة، مشيراً إلى أهمية تطوير مسرح القصر ليكون مسرحاً نوذجياً وداراً للسينما في آن واحد، مؤكداً على التنسيق مع مسئولي الحماية المدنية خلال عمليات التطوير.

ولفت وزير الثقافة، إلى أن زيارته لقصر ثقافة الفيوم، تأتي في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لقصور وبيوت الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، للوقوف على العمل بها والتأكد من القيام بالدور الثقافي المنوط بها، فضلاً عن متابعة ما يتم من أعمال تطوير وصيانة بعدد من قصور وبيوت الثقافة، حتى تقدّم خدمات متكاملة ومحتوى ثقافي فعّال، مؤكداً أن هذه الزيارات ستتم دورياً بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة كافة الفعاليات على أرض الواقع.

ومن جهته، أكد محافظ الفيوم، أن الثقافة واحدة من المحاور المهمة للقوة الناعمة، مشيراً إلى أن قصر ثقافة الفيوم يعتبر أحد القلاع الثقافية المهمة على أرض الإقليم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً للتنسيق مع وزارة الثقافة، لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وترميم وصيانة قصر الثقافة، بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم من مبدعين ومثقفين، لافتاً إلى أن الكثير من أبناء الفيوم لهم دور فاعل ومحوري في الثقافة المصرية.

وأكد المحافظ، أن تطوير قصر ثقافة الفيوم، يُجسد التزام الدولة الجاد بالاستثمار في الإنسان، ويعكس إيمانها بأهمية الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، في إطار تعميم الوصول إلى الفنون والمعرفة، وتقديم محتوى متكامل يشمل المسرح والسينما والفنون التشكيلية، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وتفعيلاً لدور القصر فى اكتشاف المواهب ورعايتها، ودعم مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الثقافية والفنية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن قصر الثقافة يعد أحد أهم المعالم التى تميز المحافظة، نظراً لتصميمه المعماري المتميز، الذي يأتى على شكل الهرم المقلوب، كما يضم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التى يستفيد منها أبناء الإقليم، مؤكداً على النهوض بالقطاع الثقافي بالمحافظة، لتحقيق المكانة المتميزة لمبدعي ومثقفي الفيوم على المستويين الإقليمي والدُولي، مؤكدًا أن تحقيق النهضة الثقافية المنشودة يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى.