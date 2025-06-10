العثور على جثة شاب مقتول بطلقات نارية في زراعات قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب بها طلقات نارية وملقاة بجوار الزراعات في قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة خ.ع، في الأربعينيات من عمره بها إصابات طلق ناري وملقاة بجوار الزراعات في قرية المحروسة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.