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السيطرة على حريق داخل نادي اتحاد المنزلة بالدقهلية

01:03 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية أرشيفية

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الدقهلية – رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل كافتيريا نادي اتحاد المنزلة الرياضي، نتيجة ماس كهربائي، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عز، يفيد بتلقي بلاغ عن نشوب حريق داخل مقر النادي. وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، حيث جرى إخماد الحريق سريعًا، وتبين أن النيران تسببت في تلفيات جزئية بلوحات الكهرباء وبعض المقاعد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه بدقة.

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