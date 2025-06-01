ضبط 20 طن لحوم ودواجن ومصنعات مخالفة في حملات مكثفة بالشرقية

الشرقية ياسمين عزت

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز المحافظة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة وضبط 20 طن و200 كيلو لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة و مصنعات لحوم مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .